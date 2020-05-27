В Саранске загорелась полицейская машина

В Саранске произошло возгорание патрульного автомобиля.
Происшествие произошло утром 27 мая на улице Ульянова. По предварительной информации, во время движения загорелся автомобиль марки «Лада-Приора», принадлежащий специализированному батальону ДПС. Стражи порядка изначально почувствовали запах гари, а затем из-под панели приборов пошел дым. Полицейские остановили транспортное средство. Затем в салоне начали появляться языки пламени. Стражи порядка пытались ликвидировать возгорание с помощью штатного огнетушителя, но это им не удалось. Полицейские вызвали пожарных и ограничили движение в районе пожара.
Стражи порядка не пострадали.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки автомобиля.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
Фото в сообществе «Привет, сейчас, Саранск» разместил Андрей Карин.
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Источник: vk.com/pro_10tvrm