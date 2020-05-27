В Чамзинском районе 18-летний водитель легковушки сбил насмерть 25-летнего пешехода

В Чамзинском районе водитель легкового автомобиля сбил насмерть пешехода.

ДТП произошло вечером 26 мая на 3-м километре дороги, соединяющей Саранск, Сурское, Ульяновск и Комсомольский. Было установлено, что 18-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124, совершил наезд на 25-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. На одежде последнего не было световозвращающих элементов.

От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.

Также читайте о том, что в Саранске по причине ДТП пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф