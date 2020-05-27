В Саранске в ДТП пострадал 26-летний автомобилист

В Саранске пострадал 26-летний водитель вылетевшего в кювет автомобиля.

Происшествие произошло днём 26 мая на 4-м километре Восточного обхода. По предварительной информации, 26-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Веста», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Автомобилист доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф