В Мордовии за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

Вечером 26 мая на 3-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Первомайский и Толковка Ковылкинского района, инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» остановили автомобиль марки «Шевроле-Нива», за рулем которого находился 28-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения

Спустя несколько часов, в Саранске инспекторами ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки ГАЗ-3105 под управлением 49-летнего гражданина, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанные автомобилисты привлекались к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф