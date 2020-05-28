Житель Рузаевки, ударивший знакомого ножом, отправится в тюрьму

В Рузаевке вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, который нанес ножевые ранения своему знакомому.

В ночь на 26 октября прошлого года 33-летний гражданин, находясь возле дома №33, расположенного по адресу – улица Юрасова, поссорился со своим знакомым. В процессе выяснения отношений мужчина два раза ударил оппонента ножом в живот. Пострадавший выжил.

В январе текущего года Рузаевский районный суд приговорил 33-летнего гражданина к 2 годам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанный приговор. Судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru