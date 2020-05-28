Владимир Волков провел рабочую встречу с министром МВД Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с министром внутренних дел республики Борисом Шейнкиным.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в регионе, в том числе в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Министр сообщил, что на пунктам пропуска, развернутым на въездах в республику, было проверено около 80 тыс. транспортных средств. Гражданам, прибывающим в регион из других субъектов РФ, было выдано 6368 персональных уведомлений о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу с жителями республики о необходимости соблюдения ограничительных мер.

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Источник: 13.мвд.рф