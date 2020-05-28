Житель Саранска обвиняется в мошенничестве при получении кредита

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве при получении кредита.

В августе минувшего года знакомый предложил 36-летнему жителю Саранска оформить заём. Планировалось взять деньги по фальшивому паспорту под залог автомобиля. Транспортное средство знакомый обвиняемого незадолго до встречи с ним приобрел за 1,2 млн рублей. Хозяин машины придумал преступную схему, дабы компенсировать затраты, связанные с покупкой. Мужчина пообещал 36-летнему знакомому процент от полученного займа.

В итоге граждане оформили машину на человека, имя которого было указано в фальшивых документах. В поддельный паспорт была вклеена фотография 36-летнего горожанина. С этим документом последний отправился в финансовую организацию, где ему одобрили выдачу денежных средств в размере 693 тыс. рублей. Возвращать деньги никто не собирался. В качестве вознаграждения 36-летний житель Саранска получил 15 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении 36-летнего горожанина находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф