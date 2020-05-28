В Саранске в массовом ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло утром 27 мая на улице Победы. По предварительной информации, 44-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мицубиси», двигаясь на высокой скорости, не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в остановившийся впереди автомобиль марки «Шевроле». От удара вторую машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем марки ГАЗ. Затем второе транспортное средство врезалось в столб. В «Шевроле», спустя некоторое время, въехал автомобиль марки ВАЗ.

Был госпитализирован 12-летний пассажир «Мицубиси». Кроме того, медицинская помощь понадобилась 27-летней девушке, управлявшей «Шевроле», и её 25-летнему пассажиру.

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Источник: гибдд.рф