В Ельниковском районе пострадал водитель опрокинувшегося мотоблока

В Ельниковском районе опрокинулся мотоблок.

Указанное происшествие произошло утром 27 мая на 77-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, мотоблок марки «Нива» опрокинулся по причине того, что 47-летний водитель не смог справиться с управлением.

Упомянутый гражданин получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ельниковская РБ». Известно, что водитель мотоблока находился в трезвом состоянии.

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Источник: гибдд.рф