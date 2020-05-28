В Ардатовском районе в результате ДТП пострадал 12-летний водитель скутера

В Ардатовском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и скутера, в результате которого пострадал 12-летний парень.

Инцидент произошел вечером 27 мая на 7-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Ардатов и Большое Игнатово. По предварительной информации, 36-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении скутеру марки Sitilux, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 12-летний водитель скутера. Парень доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф