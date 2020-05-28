В Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Днём 27 мая возле дома №26, расположенного по адресу – улица Энгельса, сотрудники ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-2110, за рулем которого находился 19-летний молодой человек. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист и транспортное средство были доставлены в ОП №3 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: гибдд.рф