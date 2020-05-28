В Ковылкинском районе загорелся заброшенный дом

В Ковылкинском районе произошло возгорание заброшенного дома.

В ночь на 28 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Рыбкино. На улице Почтовой загорелся заброшенный дом. Пламя повредило постройку на площади 70 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru