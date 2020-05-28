В Рузаевке был задержан житель Краснодарского края, подозреваемый в повреждении автомобиля

В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали жителя Краснодарского края, который подозревается в повреждении чужого автомобиля.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны заметил машину с повреждениями. Рядом с транспортным средством был выявлен гражданин, от которого исходил явственный запах алкоголя. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили вмятины на крыше и разбитое лобовое стекло. Упомянутый мужчина признался, что повредил автомобиль. В итоге данный гражданин, которым оказался 44-летний житель Краснодарского края, был задержан.

В настоящее время по данному факту сотрудники отдела МВД России по Рузаевскому району проводят проверку.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia