Житель Саранска пытался украсть товары из супермаркета

В Саранске был задержан мужчина, который пытался похитить товары из супермаркета.

В утреннее время сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о попытке похищения товаров, зафиксированной в супермаркете, расположенном в северо-западной части города. Прибыв на место инцидента, стражи порядка совместно с сотрудниками частной охранной организации задержали 47-летнего жителя Саранска, который пытался вынести за расчетно-кассовый узел тележку с товарами, не заплатив. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан полицейским. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту случившегося.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia