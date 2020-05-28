В Саранске горела иномарка

В Саранске произошло возгорание иномарки.

Происшествие произошло днём 27 мая. Возле дома №15, расположенного по адресу – бульвар Эрьзи, загорелся автомобиль марки «Фольксваген-Пассат», принадлежащий 54-летнему гражданину. По предварительной информации, огонь вспыхнул под капотом транспортного средства. Пламя повредило автомобиль на площади 1 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Фото было опубликовано в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: 13.mchs.gov.ru