Владимир Волков провел рабочую встречу с прокурором Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с прокурором республики Александром Филимоновым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы взаимодействия органов власти и прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка на территории региона. Речь шла об усилении прокурорского надзора в сфере трудовых отношений. Было отмечено, что в условиях ограничений, вызванных коронавирусом, очень важно не допускать задержек по выплате заработной платы.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru