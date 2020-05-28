Жительница Ромодановского района фиктивно зарегистрировала в своем доме иностранца

В Ромодановском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме гражданина Молдовы.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте нынешнего года 37-летняя жительница Ромоданово фиктивно прописала в принадлежащем ей доме гражданина Молдовы 1986 года рождения.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранного гражданина.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф