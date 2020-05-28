В Саранске завершилось расследование уголовного дела о гибели мужчины в автомобиле

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела о гибели мужчины в салоне автомобиля.

Днём 17 января нынешнего года на одной из улиц Саранска был обнаружен сгоревший автомобиль марки «Нива», в салоне которого находился труп 45-летнего гражданина.

Версия следствия гласит, что во время движения по неровной дороге в салоне транспортного средства сработало взрывное устройство, которое упомянутый мужчина хранил на противозаконных основаниях. Сотрудники следственных органов полагают, что указанное устройство гражданин приобрел в местностях, где велись боевые действия.

По причине того, что смерть мужчины наступила не в результате действий посторонних лиц, было принято решение о прекращении уголовного дела.

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Источник: mordovia.sledcom.ru