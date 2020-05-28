Прокурор Мордовии провел прием граждан в режиме видеоконференцсвязи

Прокурор Мордовии Александр Филимонов провел прием граждан в режиме видеоконференцсвязи.

На прием обратились 12 граждан, от которых приняты заявления и жалобы по вопросам несоблюдения их прав в различных сферах, в основном имеющих отношение к социальной проблематике, в процессе уголовного судопроизводства, а также касающихся невыплаты заработной платы и нарушений в сфере ЖКХ.

Каждому обратившемуся на прием прокурор республики разъяснил нормы законодательства по интересующему вопросу, а также поручил подчиненным провести комплексные проверки с целью принятия исчерпывающих мер реагирования для восстановления нарушенных прав граждан.

Результаты рассмотрения обращений граждан поставлены прокурором республики на контроль.

Ранее сообщалось, что Владимир Волков провел рабочую встречу с прокурором Мордовии.

Источник: prokrm.ru