Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в вымогательстве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в вымогательстве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с октября 2017 года по ноябрь прошлого года 34-летний житель Саранска, угрожая насилием и повреждением имущества, требовал деньги с автомобилистов, которые занимаются частным извозом. За возможность продолжать осуществлять упомянутую деятельность пострадавшие должны были платить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей ежемесячно. Кроме того, обвиняемый требовал разовые выплаты, суммы которых варьировались от 15 тыс. до 35 тыс. рублей.

Стражи порядка доказали причастность горожанина к пятнадцати эпизодам преступления.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф