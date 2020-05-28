В Саранске полицейские раздают памятки по профилактике детского травматизма

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОП №3 УМВД России по Саранску 27 мая провели профилактические мероприятия по предупреждению детского травматизма.

Полицейские раздавали памятки, в которых даются советы о том, как обезопасить ребенка и избежать несчастных случаев.

Стражи порядка призывают граждан не оставлять окна открытыми, помнить, что москитные сетки не выдерживают веса маленького ребенка, использовать специальные замки или решетки, а также убирать стулья, кроватки, другие предметы мебели от окна, чтобы у малыша не было возможности залезть на подоконник.

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Источник: 13.мвд.рф