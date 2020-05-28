В Мордовии пропал без вести мужчина, страдающий психическим заболеванием

В Мордовии пропал без вести мужчина, который страдает психическим заболеванием.

Фокин Олег Анатольевич 1963 года рождения, являющийся жителем села Большие Березники, 17 мая текущего года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина является инвалидом второй группы и имеет психическое заболевание, из-за которого иногда случаются звуковые галлюцинации. Кроме того, гражданина может охватить мания преследования.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(83436) 2-23-70, 2-13-74 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф