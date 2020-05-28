Житель Ельников подозревается в краже

В Ельниках сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в совершении кражи.

Стражами порядка было установлено, что утром 27 апреля нынешнего года 39-летний житель указанного населенного пункта, заранее зная, что в соседнем доме, принадлежащем 66-летней женщине, никого нет, перелез через забор на придомовую территорию, а затем, взломав входной замок, проник на террасу, откуда похитил электрический станок стоимостью порядка 3 тыс. рублей.

Спустя некоторое время, мужчина был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф