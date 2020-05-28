В Мордовии житель Ульяновской области ударил коллегу ножом

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Ульяновской области, который ударил ножом коллегу.

Стражами порядка было установлено, что 21 мая 40-летний житель Ульяновской области вместе с коллегами направлялся на микроавтобусе из Ульяновска в Москву на двухнедельную вахту. Когда транспортное средство остановилось на территории Мордовии, между упомянутым мужчиной и его 32-летним коллегой по работе вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил оппонента ножом в живот.

Пострадавший был оперативно доставлен в ближайшую больницу. Медики диагностировали у мужчины колото-резаное ранение брюшной стенки с повреждением селезенки и печени.

В отношении 40-летнего жителя Ульяновской области было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф