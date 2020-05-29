Бывший сотрудник исправительной колонии признан виновным в получении взятки

На текущей неделе в Саранске материалы, собранные Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, суд счел достаточными для того, чтобы вынести приговор бывшему сотруднику ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Мордовия. Этот человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

В 2019 году служащий исправительной колонии по просьбе осужденного за оплату в сумме 20 тысяч рублей передал ему 3 мобильных телефона внутри исправительного учреждения. Деньги отбывающий наказание перечислил на карту банка, номер которой ему указал охранник. Затем он пытался пронести еще и третий телефон.

Этот аппарат у него забрали при обыске сотрудники регионального УФСИН на проходной исправительного учреждения. Бывший служащий колонии полностью признал свою вину в ходе следствия. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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