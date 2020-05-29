На улице Энгельса в Саранске запретят стоянку

Сегодня в Саранске об ограничении стоянки в юго-западной части столицы Мордовии сообщили в городской администрации. Это мероприятие осуществляется временно, в целях облегчения прохода городской уборочной и дезинфицирующей техники.

Стоянка транспортных средств будет временно исключена по улице Энгельса на участке от Ульянова до улицы Р. Люксембург. Водителей потеснят с 7:00 до 14:00 30 мая. После обозначенного времени стоянка снова возобновит свои функции.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время уборки улично-дорожной сети. В течение семи часов на месте стоянки не должно находиться ни одной единицы транспортных средств.

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