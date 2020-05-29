В Саранске 6 и 7 июня посещение кладбищ останется под запретом

Через неделю в Саранске, 6 и 7 июня все кладбища и храмы столицы Мордовии не будут работать. Эти места для посещения будут закрытыми. Такое решение приняли 28 мая в ходе заседания оперативного штаба народные избранники Саранска. Мэрия города объяснила, что с самого раннего утра 6 июня на всех погостах будут патрулировать представители власти.

Группы дежурных собраны из служащих городской администрации, казенных учреждений, муниципальных предприятий и правоохранительных органов. «Большая просьба ко всем гражданам Саранска и Мордовии не ходить в эти дни на кладбища и в храмы», — подчеркнул Петр Тултаев. В храмах и церквах допуск к службе имеется только у лиц, задействованных в организации богослужений.

Жителей, нарушающих распоряжения администрации, будут задерживать сотрудники силовых ведомств. Вместе с тем пока еще обсуждается вопрос об отмене в эти дни дачного маршрута № 142Д, следующего в направлении городского кладбища № 4.

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