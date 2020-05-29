Прокуратура Мордовии готова принимать жалобы на ненадлежащую медпомощь

В ближайшее время в Мордовии прокуратура республики проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан на охрану здоровья в условиях распространения коронавируса.

Жалобы будут приниматься как от пациентов, так и от медработников. Первые смогут сообщить о фактах ненадлежащей организации приема в медучреждениях и нарушениях при оказании медицинской помощи. Медработники смогут рассказать о нарушениях при обеспечении средствами индивидуальной защиты или при проведении регулярного тестирования на коронавирус.

Горячая линия будет проводиться с 1 по 5 июня с 9:00 до 18:00 часов. Чтобы обратиться в надзорное ведомство, нужно набрать номер телефона: 8 (8342) 23-18-82.

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