Росгвардейцы поймали в Саранске мелкого воришку

Вчера вечером в Саранске, близко 17:00 в городской отдел полиции поступил сигнал о том, что в магазине Ленинского района сработала тревожная кнопка сигнализации. По телефону продавцы сообщили, что в магазине украли продукты.

Чтобы проверить данный сигнал, на место мгновенно выехал наряд вневедомственной охраны. Когда бойцы Росгвардии прибыли в магазин, к ним подбежали взволнованные торговые работники. Продавцы и охранники рассказали, что к ним в магазин зашел мужчина. Покупатель набрал товары на 700 рублей. Затем человек решил пронести весь приготовленный товар мимо кассы. Бдительные сотрудники магазина воспрепятствовали мелкому воришке нанести ущерб торговому предприятию и вызвали Росгвардию.

Для дальнейшего разбирательства 31-летнего жителя столицы передали сотрудникам полиции.

Также читайте о том, что прокуратура Мордовии готова принимать жалобы на ненадлежащую медпомощь.