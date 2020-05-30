Жительница Мордовии попыталась купить беговую дорожку через «Авито»

Сегодня в Саранске гражданка города потеряла 15 334 рубля. Жительница мордовской столицы 42 лет, находясь в самоизоляции, захотела заниматься спортом в домашних условиях. Женщина разыскала на портале «Авито» подходящее объявление, где пользователь продавал беговую дорожку. Она установила контакт с автором объявления.

Прошли переговоры и гражданка Саранска выслала оговоренную сумму на счет продавца. Прошло время, но желанного товара перспективная спортсменка так и не дождалась. Немного подождав, заказчица обратилась с заявлением в полицейский участок. Тем временем, продавец беговой дорожки, а может быть, просто аферист, получив деньги, удалил объявление с сайта продаж. Теперь обманутая женщина будет бегать по ближайшему лесопарку.

Пресс-служба МВД по РМ сообщает, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, подозреваемых в совершении преступления.

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