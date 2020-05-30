Во дворах Саранска начали эвакуировать транспорт, мешающий проезду мусоровозов

Вчера в Саранске 5 штрафам по 2000 рублей подвергли автолюбителей, которые оставили свои машины во дворе на улице Воинова. Один автомобиль был эвакуирован на городскую штрафную стоянку. Данным мероприятием саранская компания «Ремондис Саранск» осуществляет борьбу с автомобилями, которые препятствуют проезду мусоровозов до площадок сбора мусора.

«Мы получаем множество заявлений от граждан нашей республики. Автомобили-мусоровозы, в момент подъезда к контейнерным площадкам, деформируют дорожное покрытие, а также прилегающие к нему бордюры и тротуары, — рассказал коммерческий директор «Ремондис Саранск» Евгений Коньков. — Средняя масса машины, полностью загруженной мусором, составляет более 15 тонн. Коммуникации, примыкающие к пути транспортировки ТБО, не предназначенные для этого, не выдерживают подобную нагрузку.

Подъезд к контейнерной площадке часто перекрыт припаркованными автомобилями, в результате чего наша техника пересекает дворы по бордюрам либо по тротуарам. Работа наших бригад – четкий и распланированный до минуты процесс. Мы не можем себе позволить сбои в графике и, как следствие, перегрузить контейнерные площадки. Однако экипажи мусоровозов вынуждены маневрировать между машинами, преграждающими проезд. Часто наши мусоровозы возвращаются по нескольку раз к одной площадке или мусоропроводу до тех пор, пока перекрывающий проезд автомобиль не будет убран хозяином».

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские спасли человека.