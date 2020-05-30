Велосипедиста сбили ночью в Мордовии

Минувшей ночью в Мордовии произошла авария с участием велосипедиста. Мужчину с места дорожного инцидента госпитализировали в больницу с переломами, ушибами и ссадинами. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в районной Госавтоинспекции.

По предварительной версии, все случилось в 21 час 10 минут на 3 км автодороги Ковылкино — Андреевка. Управлявший автомобилем «ВАЗ-211540» 21-летний водитель наехал на мужчину 1984 года рождения, который следовал на велосипеде во встречном направлении по левому краю проезжей части.

«В результате ДТП велосипедист получил перелом ноги в нескольких местах, ссадины и раны в области лица. Водитель автомашины трезв. Состояние велосипедиста на предмет опьянения устанавливается», — отметили в ковылкинской госавтоинспекции.

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