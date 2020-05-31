В Саранске горожанин фиктивно зарегистрировал в своей квартире гражданина России

На днях в Саранске сотрудниками миграционного отдела выявлен очередной факт нарушения законодательства о перемещении. Установлено, что 21 марта 2020 года 38-летний житель мордовской столицы в принадлежащем ему жилище фиктивно зарегистрировал 52-летнего гражданина Российской Федерации. Фактически этот мужчина жил совсем в другом месте. Против нарушителя закона возбудили уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Республиканское министерство внутренних дел Мордовии еще раз предупреждает всех граждан, что, если вы пойдете на такие же правонарушения, это значит, что при этом совершается не только уголовно-наказуемое деяние. Таким способом каждый гражданин является пособником в деле сокрытия злоумышленников. Преступники различных мастей подозреваются в совершении преступлений или скрывающихся от розыска.

Предоставляя им жилье, мордовские граждане укрывают матерых рецидивистов, значит, являются соучастниками множественных преступлений. Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане и граждане России, обращаться в полицию по телефонам: 47-77-71 или 02.

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