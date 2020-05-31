Многодетные Адушкины стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

Сегодня в Саранске семья Адушкиных, где много детей, хочет разделить свой восторг и победу, которую они заслужили! Многочисленная семья из 6 детей сумела победить всех конкурентов. Региональный этап в номинации «Многодетная семья» во Всероссийском конкурсе «Семья года» принес Адушкиным такую важную победу. Все они уверены, что начало положено, а побед на всероссийских соревнованиях не за горами! Летом будет проведен финальный тур этого конкурса. Победившие семьи будут торжественно награждены осенью нынешнего года.

Соревнования всероссийского масштаба осуществляются уже на протяжении нескольких лет. Ежегодно одна их мордовских семей становится призером данного мероприятия. Семья Адушкиных уникальна собственными устоями, традициями, ремеслами. Их часто публикуют на своих страницах «Известия Мордовии». В семье ярко выражены такие понятия, как поддержка друг друга, понимание, взаимная любовь. Такие примеры достойны уважения всего общества.

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса стали еще две семьи из Мордовии. Это Сайфутдиновы из Саранска, они первые в номинации «Молодая семья». А Сорокины из Атяшевского района стали победителями регионального этапа конкурса в номинации «Хранитель традиций».

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