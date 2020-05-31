Жители Мордовии подарили мошенникам еще 243 тысячи рублей

Сейчас в Саранске и Мордовии аферисты продолжают воровать деньги граждан. Мошенники выуживают у людей крупные денежные суммы, не придумывая ничего нового. Преступники звонят держателям денежных вкладов от лица банковских служащих. В этот раз аферист позвонил 32-летней гражданке Торбеевского района и испугал ее сообщением, что кто-то взламывает ее счет и грабит ее деньги.

Взволнованная обладательница денег, чтобы взломщик не смог поживиться ее вкладом, сообщила звонящему незнакомцу персональные данные, в том числе коды, пришедшие в смс-сообщениях. Сразу же после этого женщина лишилась 100 тысяч рублей. Точно так же обманули 31-летнего гражданина Рузаевского района. После того, как он поговорил с якобы работником службы безопасности банка, с его сберегательного счета мошенники безвозвратно сняли 143 555 рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают: не называйте никому кодовые слова и трехзначный код с обратной стороны карты. При подобных звонках из банка прервите разговор и сами перезвоните в финансовую организацию по номеру телефона, указанному на платежной карте.

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