В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадала 43-летняя женщина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 43-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 3 июня на 452-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 54-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ниссан-Максима», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 43-летней пассажирке ВАЗа. От госпитализации женщина отказалась.

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Источник: гибдд.рф