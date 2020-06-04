В Ковылкинском районе легковушка врезалась в дерево

В Ковылкинском районе легковой автомобиль врезался в дерево.

ДТП произошло поздним вечером 3 июня на 71-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 33-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле-Авео», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Автомобилист был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф