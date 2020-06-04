В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

Утром 3 июня на 1-м километре дороги, пролегающей между Саранском, федеральной трассой М-5 «Урал» и деревней Синяково, инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» остановили автомобиль марки ВАЗ-211540, за рулем которого находился 38-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Зубовой Поляне инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району на улице Советской остановили автомобиль марки «Фольксваген-Пассат» под управлением 32-летнего мужчины, который был пьян.

Известно, что ранее указанные автомобилисты привлекались к ответственности по причине аналогичных нарушений.

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Источник: гибдд.рф