Полицейские задержали жителя Саранска, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего жителя Саранска, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 20-летний житель Саранска в режиме онлайн вел переписку с неустановленными лицами. В ходе данного общения горожанин договорился, что он заберет из так называемого тайника наркотики массой 4,83 г. Запрещенное вещество молодой человек должен был сбыть.

В назначенное так называемыми партнерами по криминальному бизнесу время парень направился в село Татарская Пишля за наркотиками. В тот момент, когда парень забирал запрещенное вещество из тайника, его задержали стражи порядка.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф