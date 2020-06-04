Жительницу Рузаевки ограбили мошенники

Неизвестные мошенники ограбили 60-летнюю жительницу Рузаевки.

Некоторое время назад 60-летняя жительница Рузаевки в одной из социальных сетей начала переписываться с ранее ей незнакомым мужчиной, который якобы проживает в США. Последний представился военным хирургом и сообщил, что в конкретный момент находится на корабле в Сомали. Во время очередной переписки мужчина рассказал о том, что он должен был получить крупный денежный перевод, но по причине того, что он отправился в плавание, сделать это ему не удается. Затем гражданин попросил жительницу Мордовии получить деньги вместо него. Женщина ответила согласием. Собеседник сообщил, что деньги будут присланы в почтовой посылке.

В конце мая с жительницей Рузаевки вышли на связь незнакомцы, которые представились сотрудниками транспортной компании и сообщили, что женщина должна заплатить залог за доставку. Последняя перечислила деньги. Спустя несколько дней с гражданкой связались якобы представители страховой компании, заявившие, что посылка была задержана в аэропорту. Затем незнакомцы сообщили, что проблема будет решена только в случае оформления страховки, которая также стоит денег. Женщина в очередной раз перечислила денежные средства. Затем гражданка, осознав, что имеет дело с мошенниками, обратилась в полицию. В общей сложности женщина перечислила преступникам 459,7 тыс. рублей.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

Также читайте о том, что полицейские задержали жителя Саранска, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф