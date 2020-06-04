Житель Саранска избил жену и выбросил из окна кота

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 32-летнего мужчины, который избил супругу и выбросил из окна кота.

В конце марта нынешнего года 32-летний ранее судимый гражданин поссорился со своей супругой. В процессе выяснения отношений мужчина избил жену, а также несколько раз высказал в её адрес угрозы убийством. Кроме того, во время ссоры горожанин, пребывая в крайне раздраженном состоянии, выбросил из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже, кота. От полученных в результате падения травм животное скончалось.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении мужчина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф