В Саранске житель Екатеринбурга подозревается в краже электрической сушилки из ресторана

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который подозревается в краже электрической сушилки из ресторана быстрого питания.

В сентябре минувшего года 27-летний житель Екатеринбурга на одном из сайтов разместил объявление о продаже сушилки для рук. Данным предложением заинтересовался житель Саранска. Последний вышел на связь с продавцом. Житель Екатеринбурга заявил, что пришлет товар только после получения предоплаты. Покупатель перечислил 8,5 тыс. рублей. После этого житель Екатеринбурга перестал выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию. Стражи порядка задержали 27-летнего парня в Екатеринбурге и доставили его в Саранск.

Ущерб пострадавшему возместила мать молодого человека. В начале октября прошлого года житель Екатеринбурга, находясь в Саранске, после проведения необходимых следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела зашел в ресторан быстрого питания, расположенный по адресу – улица Полежаева. В тот момент парень был пьян. Желая вернуть деньги матери, которая возместила ущерб, молодой человек похитил из туалетной комнаты электрическую сушилку, чтобы затем продать её. Похитив имущество, парень вышел на улицу, а после этого, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков, отправился в Екатеринбург. Сушилку молодой человек продал за 10 тыс. рублей. Представители ресторана сообщили об ущербе в размере 70 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф