Житель Саранска подозревается в краже имущества из дачного дома

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в краже имущества из дачного дома.

Стражами порядка было установлено, что 30-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, через окно проник в дачный дом, расположенный на территории одного из садовых обществ города, и похитил оттуда бензопилу, три спальных мешка, посуду и топор. Сумма ущерба составила более 25 тыс. рублей.

Часть украденного имущества мужчина сдал в пункт приема металла, а бензопилу и спальные мешки спрятал в автомобиле своего отца.

Житель Саранска был привлечен к уголовной ответственности по статье о краже. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Гражданин признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф