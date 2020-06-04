Мошенник, представившийся следователем, ограбил пенсионерку из Саранска

В Саранске пенсионерка осталась без денег, поверив неизвестному мошеннику.

В ночь на 2 июня 70-летней жительнице Саранска на домашний телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником следственных органов и попросил сообщить номер мобильного телефона, заявив, что он должен рассказать о серьезном происшествии. Пенсионерка продиктовала номер. Перезвонив, якобы страж порядка сообщил, что внучка пожилой горожанки жестоко избила свою знакомую, вследствие чего последняя оказалась в реанимации. Затем незнакомец заявил, что родственница пенсионерки может избежать уголовной ответственности в случае перечисления денежных средств в сумме 300 тыс. рублей.

По словам пенсионерки, в трубке был слышен плач девушки, прерываемый выкриками, представляющими собой просьбы о помощи. Горожанка заявила, что у неё нет необходимой суммы денег. В ответ на это мужчина снизил сумму до имеющейся в наличии.

В итоге пенсионерка, взяв все имеющиеся в доме деньги и банковскую карту, направилась к ближайшему банкомату и несколькими операциями перечислила на указанный якобы следователем номер мобильного телефона денежные средства в сумме 64 тыс. рублей. После этого женщина позвонила внучке, от которой узнала, что она находится дома и ни к какому преступлению отношения не имеет.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф