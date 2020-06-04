В Саранске дачный маршрут № 142Д отменят на два дня

Решением оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Саранска дачный маршрут №142Д, следующий в направлении городского кладбища №4, 6 и 7 июня будет отменен.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что ситуация с заболеваемостью в городе не является стабильной.

Городской оперативный штаб призывает жителей и гостей Саранска неукоснительно придерживаться всех ограничений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru