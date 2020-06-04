Сотрудникам МЧС и полиции удалось спасти заблудившуюся в лесу жительницу Мордовии

В Мордовии сотрудники МЧС и представители полиции спасли заблудившуюся в лесу женщину.

Вчера, 3 июня, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Чамзинском районе пропала гражданка 1956 года рождения. Женщина заблудилась в лесу, собирая грибы вместе со своими родственниками. На поиски гражданки отправились сотрудники МЧС и полиции. Женщина была найдена за селом Мокшалей.

Представители МЧС и полиции ехали на автомобиле с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом. С женщиной был установлен контакт по телефону. Последняя сообщила, что слышит сигнал сирены, стражи порядка попросили её идти на звук.

Также читайте о том, что жительницу Рузаевки ограбили мошенники.

Источник: 13.mchs.gov.ru