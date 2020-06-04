В одном из учреждений УФСИН РФ по Мордовии прошла спартакиада

В лечебном исправительном учреждении № 9 УФСИН РФ по Мордовии прошла спартакиада.

Спартакиада проводилась в индивидуальном зачете и включала в себя три дисциплины, среди которых подтягивания на перекладине, отжимания на брусьях и отжимания от пола.

По итогам соревнований лучшие результаты показали осужденные Максим Ломанцов (подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях) и Вячеслав Кантиев (отжимания от пола).

Стоит отметить, что в отрядах осужденных оборудованы спортивные уголки для регулярных занятий спортом, включающие в себя турники, брусья и площадки для игры в стритбол.

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Источник: 13.fsin.su