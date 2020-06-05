В Саранске прошла экологическая акция «Посади дерево»

В одном из микрорайонов Саранска по инициативе общественников прошла экологическая акция под названием «Посади дерево».

Возле многоквартирного дома №1/4, расположенного по адресу - улица Т. Бибиной, было посажено 10 саженцев клена и кусты сирени.

Посадочный материал с личного дачного участка доставила одна из жительниц микрорайона.

В условиях распространения коронавирусной инфекции и по причине введения запрета на массовые мероприятия общественники вместе с горожанами соблюдали все необходимые меры безопасности.

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Источник: ntm13.ru