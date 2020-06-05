В Мордовии ветеринар обвиняется в служебном подлоге

В Мордовии пойдет под суд ветеринар, который обвиняется в служебном подлоге.

Стражами порядка было установлено, что в мае прошлого года главный ветеринарный врач одного из районов Мордовии выписал ветеринарное свидетельство на пять голов крупного рогатого скота без проведения предварительного осмотра.

Не убедившись, что животные не являются носителями опасных болезней, обвиняемый внес ложные сведения о проведенных лабораторных исследованиях и состоянии здоровья КРС. Предоставленное свидетельство разрешало транспортировку животных на убойный пункт.

Материалы уголовного дела в отношении ветеринара в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф