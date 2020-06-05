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Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире гражданина Таджикистана

Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире гражданина Таджикистана

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своей квартире иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 58-летняя жительница Саранска фиктивно зарегистрировала в принадлежащей ей квартире гражданина Таджикистана 1974 года рождения.

В отношении 58-летней горожанки было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. 

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф